To Innovent Forum στη Λάρισα – H μεγαλύτερη υβριδική εκδήλωση Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Θεσσαλία

Τη μεγαλύτερη υβριδική εκδήλωση Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Θεσσαλία, το Innovent Forum, για τέταρτη χρονιά υποδέχεται η Λάρισα.

Το διήμερο 27 και 28 Μαρτίου, ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica δημιουργούν ένα δυναμικό οικοσύστημα γνώσης, δικτύωσης και επιχειρηματικότητας.

Εκπρόσωποι της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ της χώρας, εκπρόσωποι ερευνητικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, επαγγελματίες όλων των κλάδων της αγοράς, επιχειρήσεις με καινοτόμες λύσεις και προτάσεις τεχνολογίας δίνουν δυναμικό «παρών», διερευνώντας ευκαιρίες δικτύωσης, συνεργειών, συνεργασιών και χρηματοδότησης, μέσα από τη συμμετοχή τους σε πλήθος παράλληλων δράσεων: διαφορετικές θεματικές ενότητες με ομιλίες και ομάδες συζήτησης, Β2Β Matchmaking συναντήσεις, έκθεση με 20 εκθέτες, Μαραθώνιο Καινοτομίας, κλειστές συναντήσεις, ειδικά σεμινάρια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου, το πρωί της Πέμπτης, στο Δημαρχείο της Λάρισας, με τη συμμετοχή του Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.Χαράλαμπου Μπιλλίνη, του Αντιδημάρχου Λαρισαίων, κ.Θωμά Ρετσιάνη και του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου του Joist, κ.Τάσου Βασιλειάδη, οι οποίοι απηύθυναν κάλεσμα προς το κοινό να συμμετέχει και να εγγραφεί, προκειμένου να μπορέσει να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής τεχνολογίας και καινοτομίας της Λάρισας.

«Στεκόμαστε απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις με αποφασιστικότητα, γνώση και ευθύνη, με στόχο να καταστήσουμε τη Λάρισα πυρήνα προόδου και αειφορίας. Με σύνθημα “Μια πόλη, πολλοί χώροι, άπειρες ευκαιρίες”, η φετινή διοργάνωση εξελίσσεται σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας, το κάθε ένα με τη δική του ιστορία και σημασία, δημιουργώντας έναν μοναδικό «χάρτη» καινοτομίας – κάθε στάση αποκαλύπτει διαφορετικές τεχνολογίες και μια νέα, σύγχρονη οπτική της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε στην καινοτομία ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, καθώς αυτή εντάσσεται σε οικεία περιβάλλοντα», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ.Ρετσιάνης.

Φέτος, η δράση του Innovent Forum «απλώνεται» στην πόλη, με τις εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται εκτός από το Πάρκο Καινοτομίας Joist και σε άλλα τέσσερα σημεία, το Joist Innovation Space, τον Μύλο του Παππά, το Μουσικό Συνεργείο SMooTH και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

Στη στενή συνεργασία με το JOIST αναφέρθηκε, από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.Χαράλαμπος Μπιλλίνης, υπογραμμίζοντας πως το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει και τους 4 θεματικούς πυρήνες του Forum – Δίκτυα 5G, υπερσυνδεσιμότητα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Πράσινη και Ενεργειακή Καινοτομία, Κυβερνοασφάλεια και Προστασία. «Ειδικά στον τομέα της Πράσινης Καινοτομίας, θα παρουσιάσουμε το νέο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το JOIST, για τη διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων (Living Labs), σε ένα νέο hub αγροδιατροφής στο χώρο του Γαιόπολις, που αφορά στην εκπαίδευση γεωργών και κτηνοτρόφων στις νέες τεχνολογίες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης», τόνισε ο κ.Μπιλλίνης.

Τέλος, ο ιδρυτής και CEO του JOIST, κ.Τάσος Βασιλειάδης αναφέρθηκε στη δημιουργία, ουσιαστικά, μιας πόλης Καινοτομίας, με την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. «Θα έχουμε επιδείξεις τεχνολογίας, εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, workshops, panels και hackathon, με τον πρώτο λόγο να δίνεται στους νέους και τις επιχειρήσεις startup», σημείωσε ο κ.Βασιλειάδης, αναφερόμενος και στην παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών διεθνών τεχνολογικών κολοσσών.

Ατζέντα και συμμετοχές

Ειδικής σημασίας γεγονός είναι το πλήθος των ομιλητών που θα συμμετέχουν από Ελλάδα και εξωτερικό. Πράγματι, με την παρουσία τους θα τιμήσουν την εκδήλωση εκπρόσωποι της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ της χώρας, εκπρόσωποι ερευνητικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, επαγγελματίες όλων των κλάδων της αγοράς, επιχειρήσεις με καινοτόμες λύσεις και προτάσεις τεχνολογίας.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων θεσμικών προσώπων, αναφέρεται η συμμετοχή του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Σταύρου Καλαφάτη, της Γενικής Γραμματέα Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης κ. Εύης Δραμαλιώτη, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτριου Κουρέτα, του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Νίκου Τζόλλα, εκπροσώπων των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, καθώς και εκπροσώπων Δήμων του Δικτύου πόλεων Ελλάδας και Κύπρου για την κλιματική ουδετερότητα (ClimaNet_CY,GR).

Σημαντική θα είναι και η συμμετοχή εκπροσώπων της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Εκπρόσωποι Καθηγητές από τα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ καθώς και εκπρόσωποι Πανεπιστημίων του εξωτερικού: ο κ. Pau Rausell Köster, Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, ο κ. Francesco Molinari, Πανεπιστήμιο Βαλένθια, ο κ. Jason Pridmore, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Erasmus, Rotterdam. Επιπρόσθετα, στις παράλληλες δράσεις της εκδήλωσης θα συμμετέχουν ο κ. Παναγιώτης Κετικίδης, Πρόεδρος ΔΣ Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. κι Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας, Ευρωπαικο Συμβουλιο Καινοτομίας (EIC), Πρόεδρος και συνιδρυτής του HeBAN – Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, ο κ. Περικλής Τερλιξίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του ahedd DIH S.A. και Διαχειριστής του Smart Attica EDIH, ο Δρ. Δημήτριος Τσιτσάμης, Πρόεδρος, Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος (EELBE), ο κ. Γιάννης Κουρτίδης, υπεύθυνος επιχειρηματικής ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ, ο Δρ Γιώργος Φ. Μπανιάς, Διευθυντής Ερευνών, Διευθυντής ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, καθώς και ομάδα εκπροσώπων από το MEXT Digital Factory της Τουρκίας, και οι επικεφαλής των οικοσυστημάτων καινοτομίας Panathenea, Technology Forum και Beyond Expo.

Τέλος αναφέρεται η συμμετοχή εκπροσώπων σημαντικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Hack the Box, Pobuca, Epsilon Singular Logic, Singular Logic, OTS, Αλευροβιομηχανία Μύλοι Λούλης, Deloitte, Όμηλος Ηρακλής.

Η αναλυτική ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Μεταξύ των παράληλων δράσεων της εκδήλωσης, ειδική αναφορά αξίζει στην υλοποίηση του διαγωνισμού καινοτομίας (Ηackathon), o οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Innovent Forum. Ο φετινός διαγωνισμός καινοτομίας διοργανώνεται από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την εταιρεία eTrikala, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Sparrow, με στόχο την προώθηση, δικτύωση και επιβράβευση ιδεών, προτάσεων και εφαρμογών που συμβάλλουν στην καινοτόμο επίλυση ζητημάτων που συσχετίζονται με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Ενέργεια και Περιβάλλον

Ο Τομέας Αγροδιατροφής στο Πλαίσιο της Πράσινης & Ψηφιακής Μετάβασης

ΑI & Ψηφιακές Εμπειρίες Νέας Γενιάς

Κυβερνοασφάλεια & Προστασία από την Παραπληροφόρηση

Δίκτυα Νέας Γενιάς & ΙοΤ για Έξυπνες Πόλεις

Αστική Ανθεκτικότητα και Έξυπνη Ανταπόκριση στην Κρίση | Από eTrikala στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SPARROW

Οι ομάδες που θα αναδειχθούν από τον διαγωνισμό είναι τρεις και θα λάβουν σημαντικά έπαθλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα κριτήρια συμμετοχής, τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στον παρακάτω σύνδεσμο: Hackathon | Innovent Forum 2026.Προθεσμία υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 24η Μαρτίου 2026, έως 12.00πμ.

Υποστηρικτές, χορηγοί επικοινωνίας και χορηγοί του Innovent Forum 2026.

Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, o ΣΘΒΣΕ, ο ΣΘΕΒ, ο 28Digital , το Κ2Μatch , το Technology Forum , η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας , το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Drive και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αi SECRETT .

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες Epsilonsingular Logic, η Exus.ai, η ΟTS, η HackThe Box, και η εταιρεία etrikala.

Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η ΕΡΤ3, η ΕΡΤ Λάρισα, τα Μακεδονικά Νέα, η larissanet και η KosmosLarissa.

Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο Innovent Forum 2026, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο: +30 2410 234422.