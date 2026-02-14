“Yπάλληλοι” του ΔΕΔΔΗΕ ξεγέλασαν ηλικιωμένη – Της άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Δεν σταματούν οι προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους και σειρά αυτήν την φορά φαίνεται να είχε το Καλαμάκι του Δήμου Κιλελέρ.

Προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, απατεώνες έπεισαν ηλικιωμένη γυναίκα να τους δώσει χρήματα και κοσμήματα λέγοντάς την ότι έχουν διαπιστώσει ρευματοκλοπή στο σπίτι της και πως θα έπρεπε να της κόψουν το ρεύμα.

Παρόμοιες προσπάθειες εξαπάτησης υπήρξαν πολλές το τελευταίο διάστημα και σε κατοίκους του Δήμου Αγιάς.

Τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί και στο Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών στο οποίο ανήκει η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών.

Μάλιστα σε χωριό των Ευρυμενών πάλι ηλικιωμένη κυρία έπεσε θύμα ατόμων που της τηλεφώνησαν και, υποδυόμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ανέφεραν δήθεν τεχνικό πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

