Yποβιβάζονται 5 σχολικές μονάδες στο νομό Λάρισας από το σχολικό έτος 2026-27 – Συρρικνώνεται ο μαθητικές πληθυσμός

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, για το σχολικό έτος 2026-2027 αποφασίστηκε η κατάργηση, συγχώνευση και υποβιβασμός δεκάδων σχολικών μονάδων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) ανά την επικράτεια.

Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται κυρίως λόγω του δημογραφικού ζητήματος και της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται χωριά χωρίς παιδιά, σχολικές μονάδες που λειτουργούν οριακά και ολόκληρες περιοχές που βλέπουν τον μαθητικό τους πληθυσμό να συρρικνώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Στο νομό Λάρισας, υποβιβάζονται πέντε δημοτικά σχολεία, από 6θέσια σε 5θέσια.

Πρόκειται για τα δημοτικά σχολεία Στομίου, Αρμενίου, Ευυδρίου Λόφου, Κοιλάδας και Βερδικούσιας.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr