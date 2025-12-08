Yποχωρεί  η στάθμη του νερού στον Πηνειό – Ελεγχόμενη η κατάσταση (φωτο)

Δοκιμάστηκαν οι αντοχές της πόλης, καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που κατέβασε ο Πηνειός, θέτοντας σε επιφυλακή όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων με τη συνδρομή και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Λόγω της κακοκαιρίας “Byron” το ποτάμι “φούσκωσε”, ενώ σημειώθηκε υπερχείλιση στην εσωτερική κοίτη που διέρχεται από το κέντρο της πόλης.

Το φαινόμενο ωστόσο φαίνεται να υποχωρεί με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς με την κατάσταση πλέον να είναι διαχειρίσιμη.

Οπως ανέφερε από τη ΔΕΥΑΛ ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος “η κατάσταση στην πόλη βαίνει προς σταθεροποίηση, η στάθμη του νερού έχει μία σταθερή υποχώρηση στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί έως τώρα”.

Στάθηκε στην κινητοποίηση όλων των αρμόδιων αρχών (Περιφέρειας, Δήμος, ΔΕΥΑΛ, Αστυνομία, Πυροσβεστική) για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκλήθηκαν, όπως για παράδειγμα η συγκέντρωση φερτών υλικών στην γέφυρα του Πηνειού.

Δείτε χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα:

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr