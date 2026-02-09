Πρωτοσέλιδο

Εφημερίδα Κόσμος 10-2-2026

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Ένταση στη δίκη

για τα “χαμένα” βίντεο 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ Ο ΕΦΕΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ 

Μεγάλη ένταση επικράτησε στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, όταν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Tεμπών που παρακολουθούν τη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας αντέδρασαν σε σχόλιο των συνηγόρων υπεράσπισης της INTERSTAR, της εταιρείας βίντεο επιτήρησης του ΟΣΕ, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέατρο.

ΑΓΡΟΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Mηχανοκίνητη πορεία

με τρακτέρ πριν το συλλαλητήριο 

ΛΑΡΙΣΑ 

55χρονος εντοπίστηκε

νεκρός στο σπίτι του 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Εκπαιδευτικό κέντρο ειδικής

οδοντιατρικής φροντίδας 

