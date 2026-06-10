Εφημερίδα Κόσμος 11-6-2026

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ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚA 67 ΘΕΣΕΙΣ

“Πράσινο φως”

για 796 προσλήψεις

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ AΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΑΣ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Δόθηκε το «πράσινο φως» για εκατοντάδες προσλήψεις σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με την σχετική έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών.

Η απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή της υφυπουργού Εσωτερικών, Βιβής Χαραλαμπογιάννη, προβλέπει την πρόσληψη 796 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8, 9 ή 11 μήνες) σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

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