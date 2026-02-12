Εφημερίδα Κόσμος 13-2-2026

Πρωτοσέλιδο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ 12 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
Σπείρα διαρρηκτών με κέρδη 400.000 ευρώ 

ΔΡΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Μέλη εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν τους τελευταίους 3 μήνες δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές σε όλη την χώρα (μεταξύ αυτών και στη Λάρισα), με τη λεία τους να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Η συμμορία εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε 12 άτομα.

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

Η Λάρισα

μια τεράστια ψησταριά

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

«Πρωταθλητής» με τα υψηλότερα

 τέλη μεταξύ των μεγαλύτερων ΟΤΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ισόβια στους εγκεφάλους της

χασισοφυτείας «μαμούθ» στον Αλμυρό

