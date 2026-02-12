Εφημερίδα Κόσμος 13-2-2026

Διαβάστε σήμερα:
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ 12 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Σπείρα διαρρηκτών με κέρδη 400.000 ευρώ
ΔΡΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Μέλη εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν τους τελευταίους 3 μήνες δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές σε όλη την χώρα (μεταξύ αυτών και στη Λάρισα), με τη λεία τους να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Η συμμορία εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε 12 άτομα.
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
Η Λάρισα
μια τεράστια ψησταριά
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
«Πρωταθλητής» με τα υψηλότερα
τέλη μεταξύ των μεγαλύτερων ΟΤΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ισόβια στους εγκεφάλους της
χασισοφυτείας «μαμούθ» στον Αλμυρό