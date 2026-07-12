Εφημερίδα Κόσμος 13-7-2026

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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
Σε δύο χρόνια
οι πρώτες κατοικίες
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΙ Η ΛΑΡΙΣΑ
Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της Κοινωνικής Αντιπαροχής.
Το θεσμικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί και έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τα πρώτα πέντε δημόσια ακίνητα σε Λάρισα (στην περιοχή του Αγίου Θωμά), Παιανία, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Πύργο, τα οποία αναμένεται να δημοπρατηθούν τον Σεπτέμβριο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Xαμηλά η αέρια ρύπανση
από τη φωτιά στο Ομορφοχώρι
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Παράδειγμα καλής
πρακτικής και στην Αμερική
ΜΕΖΟΥΡΛΟ
Τέλος του έτους έτοιμο
το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας