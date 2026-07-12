Εφημερίδα Κόσμος 13-7-2026

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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Σε δύο χρόνια

οι πρώτες κατοικίες

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΙ Η ΛΑΡΙΣΑ

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Το θεσμικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί και έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τα πρώτα πέντε δημόσια ακίνητα σε Λάρισα (στην περιοχή του Αγίου Θωμά), Παιανία, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Πύργο, τα οποία αναμένεται να δημοπρατηθούν τον Σεπτέμβριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Xαμηλά η αέρια ρύπανση

από τη φωτιά στο Ομορφοχώρι

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παράδειγμα καλής

πρακτικής και στην Αμερική

ΜΕΖΟΥΡΛΟ

Τέλος του έτους έτοιμο

το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας