Εφημερίδα Κόσμος 16-6-2026

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ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΦΑΡΣΑΛΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Το μπουρίνι έπληξε

7.000 στρέμματα καλλιεργειών

ΠΡΩΤΗ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Ελασσόνας, προκάλεσε η κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, που συνοδεύοταν από χαλάζι, έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους.

ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ

ΑΕΛ: Δωρεάν παραχώρηση μετοχών

και παράταση μέχρι 28 Ιουνίου

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ενιαίο θεσσαλικό μέτωπο

για τη θεσμική θωράκισή τους

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΗΝΕΙΟΥ

Η Λάρισα επιστρέφει

στο ρυθμό του ποταμού