Εφημερίδα Κόσμος 17-2-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ

Εισαγγελική εντολή

για εκταφή 9 σορών

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ 24 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εντολή για την εκταφή 9 σορών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη – έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Σύμφωνα με την εντολή της Εισαγγελίας, οι εκταφές θα πρέπει να γίνουν έως το τέλος της εβδομάδας, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί ακόμη τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις.

TO ΜYSTREET EΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ

Ψηλά στις

καταγγελίες η Λάρισα

ΔΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Στη φυλακή οκτώ

για διαρρήξεις και κλοπές

ΛΑΡΙΣΑ

O Aλέξης Τσίπρας

παρουσίασε την “Ιθάκη”