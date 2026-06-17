Εφημερίδα Κόσμος 18-6-2026

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ΤΟ ΣΚΟΡΔΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Από τη Θεσσαλία

στις διεθνείς αγορές

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας και συνολικά για την ελληνική αγροτική παραγωγή ανακοινώθηκε στη Λάρισα, καθώς το σκόρδο Πλατυκάμπου γίνεται το πρώτο ελληνικό αγροτικό προϊόν που εντάσσεται στη διαδικασία παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής από κορυφαία διεθνή εταιρεία του κλάδου.

KOYΡΕΤΑΣ ΑΠΟ ΠΓΝΛ

Ενίσχυση 15,5 εκατ. ευρώ

για τη δημόσια Υγεία στη Θεσσαλία

ΔΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ

Tην απόρριψη της μετάδοσης

πρότεινε η εισαγγελέας

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ικανοποιήθηκαν

όλα τα αιτήματα συμμετοχής