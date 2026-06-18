Εφημερίδα Κόσμος 19-6-2026

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ΣΕ ΝΕΟ ΧΑΜΗΛΟ ΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟ 2025

Καμπανάκι

για το δημογραφικό

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ 5,3% ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Η συνεχής μείωση των γεννήσεων, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση των θανάτων, δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών της χώρας.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Συλλήψεις για βανδαλισμούς

σε υποδομές και σχολικά κτίρια

ΛΑΡΙΣΑ

Το Φεστιβάλ Πηνειού

άνοιξε τις πύλες του

Η ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Αυξημένη επαγρύπνηση

για τον ιό του Δυτικού Νείλου