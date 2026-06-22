Εφημερίδα Κόσμος 23-6-2026

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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Με μεγάλη ανταπόκριση εξελίσσεται από την περασμένη Δευτέρα 15 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο «Δράσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση Ατόμων με Αναπηρία μέσα από τεχνικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (https://www.thessaly.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 6η Ιουλίου 2026 και ώρα 15:00.
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