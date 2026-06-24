Εφημερίδα Κόσμος 25-6-2026

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 320 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2010
Στις επιβαρυμένες
περιοχές η Θεσσαλία
ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Το νέο ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και του Δρ. Σπυρίδωνος Μουρελάτου, διακεκριμένου βιολόγου – υδροβιολόγου, επικεφαλής της εταιρείας «Οικοανάπτυξη» και πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών (EMCA).
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