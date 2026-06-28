Εφημερίδα Κόσμος 29-6-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Σταθερή ανάκαμψη

στις πωλήσεις αυτοκινήτων

Η ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ

Με τους ρυθμούς της αγοράς να κινούνται σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα, ο Μάιος του 2026 έκλεισε με συνολικά 16.250 ταξινομήσεις νέων επιβατικών οχημάτων.

Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα θετική μηνιαία καταγραφή, αλλά συνιστά ιστορικό υψηλό και ρεκόρ 16 ετών, καθώς η ελληνική αγορά είχε να δει ανάλογο όγκο πωλήσεων από τις «χρυσές» εποχές προ της οικονομικής κρίσης.

ΠΕΡΤΟΥΛΙ

Αντάμωσαν και φέτος

οι Σαρακατσαναίοι

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ξεκίνησε το μεγάλο

κύμα πληρωμών

ΜΙΝΙ ΚΑΥΣΩΝΑΣ

Aνεβαίνει το θερμόμετρο

μέσα στην εβδομάδα