Εφημερίδα Κόσμος 29-7-2026

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ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

Νέο εξοπλισμός

στην Αγγειοχειρουργική

KAΛΥΠΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φορά από την ίδρυσή της το 2006, η αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, αποκτά δικό της σύγχρονο εξειδικευμένο αγγειοχειρουργικό ακτινοσκοπικό σύστημα, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Γεγονός που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας ασθενών με αγγειακές παθήσεις στην Κεντρική Ελλάδα.

ΤΕΜΠΗ

Στις 7 Σεπτεμβρίου

η συνέχεια της δίκης

ΛΑΡΙΣΑ

Πέταξαν πάνω

από τα 2 ευρώ τα καύσιμα

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Άλλοι έξι μήνες χωρίς

σύστημα ασφαλείας