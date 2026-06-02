Εφημερίδα Κόσμος 3-6-2026

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ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Η παράδοση

μέσα στις προθεσμίες

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

Η πορεία των εργασιών στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη εξελίσσεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που τέθηκαν μετά τις καταστροφές. Το σχετικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Αύγουστο, χωρίς να έχει δοθεί καμία παράταση.

ΤΕΜΠΗ

Ένταση για την απουσία

κατηγορουμένων από το δικαστήριο

ΑΧΕΛΩΟΣ

Εκδικάζεται σήμερα στο ΣτΕ

η μερική εκτροπή των νερών

ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Έβγαλαν τα τρακτέρ σε Φάρσαλα,

Τύρναβο και Πλατύκαμπο