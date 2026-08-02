Εφημερίδα Κόσμος 3-8-2026

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Έργα εκατομμυρίων

για την αγροτική οδοποιία

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Tο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε διαδικασία ένταξης 446 έργων αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθούν σε 141 δήμους και στις 13 περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

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