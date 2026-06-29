Εφημερίδα Κόσμος 30-6-2026

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ΕΠΕΝΔΥΣΗ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

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Σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ογκολογικής περίθαλψης στη Θεσσαλία δρομολογούν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η 5η Υγειονομική Περιφέρεια, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ, Φώτη Σερέτη. Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρέθηκε η ενίσχυση των δομών που εξυπηρετούν ογκολογικούς ασθενείς, με την Περιφέρεια να δεσμεύει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση υφιστάμενων κλινικών.

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