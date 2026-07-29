Εφημερίδα Κόσμος 30-7-2026

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Νέα κρεμαστή

πεζογέφυρα στα Τέμπη

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Την πρόοδο των εργασιών ανακατασκευής της ιστορικής πεζογέφυρας της Κοιλάδας των Τεμπών παρακολούθησε χθες ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο οποίος επισκέφθηκε το εργοτάξιο. Ένα έργο με ιδιαίτερη συμβολική και λειτουργική σημασία για την περιοχή.

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