Εφημερίδα Κόσμος 30-7-2026

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ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Νέα κρεμαστή
πεζογέφυρα στα Τέμπη
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Την πρόοδο των εργασιών ανακατασκευής της ιστορικής πεζογέφυρας της Κοιλάδας των Τεμπών παρακολούθησε χθες ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο οποίος επισκέφθηκε το εργοτάξιο. Ένα έργο με ιδιαίτερη συμβολική και λειτουργική σημασία για την περιοχή.
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