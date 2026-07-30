Εφημερίδα Κόσμος 31-7-2026

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ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στην εποπτεία

του Δήμου το παζάρι

ΕΩΣ ΤΙΣ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας βρέθηκε η λειτουργία του Παζαριού, με αφορμή ερώτηση της αντιπολίτευσης για τον τρόπο διοργάνωσης του θεσμού μετά την αποτυχία των δύο διαγωνιστικών διαδικασιών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο η ανάληψη της διοργάνωσης από τον Δήμο Λαρισαίων σηματοδοτεί αλλαγή του μοντέλου που είχε επιλέξει η δημοτική αρχή ή αποτελεί μια έκτακτη λύση για τη φετινή χρονιά.

ΛΑΡΙΣΑ

Προχωρά η αναβάθμιση

του Αισθητικού Άλσους

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ολοκληρώθηκαν τα έργα

ανάπλασης στη Γεωργιάδου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Παραιτήθηκε από τη διοίκηση

η Άννυ Ψάρρα – Περίφανου