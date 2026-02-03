Εφημερίδα Κόσμος 4-2-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Πυκνώνει το δίκτυο

ποδηλάτων στη Λάρισα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Σαράντα δύο νέα ποδήλατα, συμβατικά και ηλεκτρικά, θέτει στη διάθεση του κοινού ο Δήμος Λαρισαίων, με την πρώτη παρτίδα των ηλεκτρικών δικύκλων να εγκαθίσταται στο δημοτικό πάρκινγκ, πίσω από τις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας.

ΛΑΡΙΣΑ

Γυναίκα νεκρή μετά

από πυρκαγιά στο σπίτι της

ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Επαναλειτουργούν

οι απολυμαντικοί σταθμοί

ΠΗΝΕΙΟΣ

Με σταθερό ρυθμό

η υποχώρηση των υδάτων