Εφημερίδα Κόσμος 4-8-2026

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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στην κυκλοφορία

η οδός Παναγούλη

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παναγούλη, από αργά το απόγευμα της Κυριακής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από την οδό Ιουστινιανού μέχρι την οδό Κύπρου.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι εργασίες διαγραμμίσεων, όπως επίσης και η επανατοποθέτηση των πλαστικών κολωνακίων.

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ΟΛΥΜΠΟΣ

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του πνοή στο ρέμα Ορλιά

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για τους αιγοπροβατοτρόφους