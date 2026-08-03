Εφημερίδα Κόσμος 4-8-2026

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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Στην κυκλοφορία
η οδός Παναγούλη
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ
Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παναγούλη, από αργά το απόγευμα της Κυριακής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από την οδό Ιουστινιανού μέχρι την οδό Κύπρου.
Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι εργασίες διαγραμμίσεων, όπως επίσης και η επανατοποθέτηση των πλαστικών κολωνακίων.
ΛΑΡΙΣΑ
Πέθανε 68χρονος
την ώρα που οδηγούσε
ΟΛΥΜΠΟΣ
32χρονος άφησε την τελευταία
του πνοή στο ρέμα Ορλιά
ΛΙΒΑΔΙ ΟΛΥΜΠΟΥ
Ικανοποιητική η παραγωγή
για τους αιγοπροβατοτρόφους