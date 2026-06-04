Εφημερίδα Κόσμος 5-6-2026

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ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Επτά προφυλακίσεις

για τη «μαφία του χαλκού»

ΞΗΛΩΝΑΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΑΜΠΟ

Στη φυλακή οδηγήθηκαν επτά συνολικά άτομα που εμπλέκονται σε κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στο Θεσσαλικό κάμπο μετά την απολογία τους στον ανακριτή.

Η αστυνομία ως γνωστόν είχε προχωρήσει σε 25 συλλήψεις. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή κατά περίπτωση περιοριστικών όρων.

ΛΑΡΙΣΑ

Μία σύλληψη στη Γιάννουλη

για το κύκλωμα με τις «χρυσές» λίρες

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΙΝΑ

Να ανάψει το «πράσινο φως»

στις μετακινήσεις κοπαδιών

TΡΙΚΑΛΑ

Ηλικιωμένος πυροβόλησε

και σκότωσε τον αδελφό του