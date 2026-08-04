Εφημερίδα Κόσμος 5-8-2026

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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τον Οκτώβριο

η ολοκλήρωση του έργου

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΡΑΧΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

Αυτοψία στο έργο αναβάθμισης του οδικού τμήματος της Επαρχιακής Οδού Λάρισας-Καρδίτσας, από τον κόμβο Μεσοράχης έως τον κόμβο Ελευθερών, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ανέβασε ταχύτητα

η αγορά και στη Θεσσαλία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Νέα ψηφιακά

εργαλεία και εφαρμογές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διεκδικεί άμεσες λύσεις

για χαλαζόπληκτους παραγωγούς