Εφημερίδα Κόσμος 5-8-2026

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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τον Οκτώβριο
η ολοκλήρωση του έργου
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΡΑΧΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
Αυτοψία στο έργο αναβάθμισης του οδικού τμήματος της Επαρχιακής Οδού Λάρισας-Καρδίτσας, από τον κόμβο Μεσοράχης έως τον κόμβο Ελευθερών, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ανέβασε ταχύτητα
η αγορά και στη Θεσσαλία
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Νέα ψηφιακά
εργαλεία και εφαρμογές
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεκδικεί άμεσες λύσεις
για χαλαζόπληκτους παραγωγούς