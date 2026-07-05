Εφημερίδα Κόσμος 6-7-2026

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ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Κατάρρευση

τιμών στα σιτηρά

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τις χαμηλότερες εμπορικές τιμές της τελευταίας πενταετίας αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί σκληρού σιταριού στη Θεσσαλία, με τις προσφορές να καθηλώνονται σε επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα καλλιέργειας.

Η πρακτική συνέπεια για τον παραγωγό είναι η δημιουργία ενός τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας.

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Το τοξικό νέφος κινείται

προς Θεσσαλία και Β. Εύβοια

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Ανακούφιση πλημμυροπαθών

με τη στεγαστική συνδρομή

ΚΙΛΕΛΕΡ

Πυροβολισμοί έξω από σπίτι

για οικονομικές διαφορές