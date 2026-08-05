Εφημερίδα Κόσμος 6-8-2026

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ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΕΥΡΩ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Σταθερά σε υψηλά
επίπεδα τα καύσιμα
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
Πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο εξακολουθεί να βρίσκεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Λάρισα με τους οδηγούς να συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους. Με βάση το επίσημο ημερήσιο δελτίο της Τρίτης 4 Αυγούστου 2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,011 ευρώ ανά λίτρο.
ΛΑΡΙΣΑ
Επιλέχθηκε ο ανάδοχος
για τη μονάδα φυσικού αερίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διπλή παρέμβαση για τις
αθλητικές υποδομές της Λάρισας
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Η θέση του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ
για την αξιοποίησή του