Εφημερίδα Κόσμος 6-8-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΕΥΡΩ Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Σταθερά σε υψηλά

επίπεδα τα καύσιμα

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο εξακολουθεί να βρίσκεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Λάρισα με τους οδηγούς να συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους. Με βάση το επίσημο ημερήσιο δελτίο της Τρίτης 4 Αυγούστου 2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,011 ευρώ ανά λίτρο.

ΛΑΡΙΣΑ

Επιλέχθηκε ο ανάδοχος

για τη μονάδα φυσικού αερίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διπλή παρέμβαση για τις

αθλητικές υποδομές της Λάρισας

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Η θέση του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ

για την αξιοποίησή του