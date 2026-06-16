Eφήμερίδα Κόσμος 17-6-2026

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ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

Στην τελική ευθεία

η πλατεία στον Ιπποκράτη

MEXΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαδικασίες για τη δημιουργία πλατείας στη συνοικία του Ιπποκράτη, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απόκτηση 5 στρ. στο ΟΤ885Α -την έκταση απέναντι από τα σχολικά συγκροτήματα, τα οποία έχουν περάσει, πλέον, στην ιδιοκτησία του Δήμου Λαρισαίων.

ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ

Θα παρίστανται μόνο συγγενείς,

τραυματίες και Δημόσιο

ΛΑΡΙΣΑ

“Άνοιξαν” σπίτι

και άρπαξαν 26.000 ευρώ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΑΒΕΛΗΣ

“Εγκληματική οργάνωση

καταστρέφει την ΑΕΛ”