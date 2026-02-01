Eφημερίδα Κόσμος 2-2-2026

Διαβάστε σήμερα:

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓIΟΚΑΜΠΟ

H κακοκαιρία

“έπνιξε” τα παράλια

ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Τεράστια προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στον Αγιόκαμπο στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, όπου ρέμα υπερχείλισε και τα νερά κατέληξαν στην παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της θάλασσας. Χαρακτηριστικό είναι όταν από την ορμή του νερού δρόμος και θάλασσα έγιναν ένα.

ΛΑΡΙΣΑ

Έκλεβαν κοσμήματα

αγκαλιάζοντας τα θύματά τους

AMΠΕΛΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

“Τρέχουν” οι εργασίες

για τη διάβαση

ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ

Βιολάντα: Σταμάτησαν

προσωρινά οι έρευνες