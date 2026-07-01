Eφημερίδα Κόσμος 2-7-2026

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ 3.406 ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Πρεμιέρα για την

“Κατασκήνωση στην Πόλη”

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με χαμόγελα, παιχνίδι και δημιουργικές δραστηριότητες ξεκίνησε η λειτουργία της «Κατασκήνωσης στην Πόλη» στη Λάρισα, ενός προγράμματος που προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να περάσουν ένα δημιουργικό και ευχάριστο καλοκαίρι, παραμένοντας στην πόλη.

ΛΑΡΙΣΑ

Επικίνδυνη κρίθηκε

τριώροφη οικοδομή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Νέο προεδρείο

με Τσαγανού, Τέα και Τέγο

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Βαριά «καμπάνα» για τα

ογκώδη σε πλατεία της πόλης