Η Lithos Digital αναγνωρίστηκε ως 2026 Google Premier Partner

Η Lithos Digital έλαβε τη διάκριση 2026 Google Premier Partner, στο πλαίσιο του Google Partners program για το Google Ads.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση απονέμεται στο κορυφαίο 3% των agencies που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε κάθε χώρα και βασίζεται σε συγκεκριμένα, μετρήσιμα κριτήρια απόδοσης, ανάπτυξης και τεχνικής επάρκειας. Πρόκειται για μια αξιολόγηση που αντανακλά συνέπεια, τεχνογνωσία και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη των brands που εμπιστεύονται την πλατφόρμα.

Για τη Lithos Digital, η ένταξη στο επίπεδο Premier Partner επιβεβαιώνει μια σταθερή πορεία που χαρακτηρίζεται από στρατηγική σκέψη, προσήλωση στα δεδομένα και ξεκάθαρη στόχευση σε αποτελέσματα που έχουν διάρκεια.

Τι σημαίνει το Premier Partner status

Η Google αξιολογεί ετησίως τα agencies που αναλαμβάνουν τη διαχείριση Google Ads καμπανιών για επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη::

Τη συνολική απόδοση και βελτιστοποίηση καμπανιών

Τη σταθερή ανάπτυξη και διατήρηση πελατών

Το επίπεδο πιστοποιήσεων της ομάδας

Τη συνεπή και στρατηγική διαχείριση διαφημιστικών επενδύσεων

Η διάκριση στο επίπεδο Premier Partner αποτυπώνει τη βαθιά γνώση μας του Google Ads οικοσυστήματος καθώς και την ικανότητα διαχείρισης performance καμπανιών με μεθοδικότητα και ακρίβεια.

Η προσέγγιση της Lithos Digital στο Performance Marketing

Στη Lithos Digital, το Performance Marketing σημαίνει περισσότερα από μια απλή ενεργοποίηση διαφημίσεων: σημαίνει καμπάνιες που δουλεύουν με στόχο να αποφέρουν πραγματικό επιχειρηματικό όφελος και όχι μόνο επισκεψιμότητα ή προβολές.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε σε:

Στρατηγικό σχεδιασμό καμπανιών Google & Social Media, με καθαρούς στόχους από την αρχή.

Συστηματικό tracking και μετρήσεις που δείχνουν στον πελάτη τι επιστρέφει η επένδυση.

Στόχευση που μεγιστοποιεί έσοδα και ROI, με βάση δεδομένα και όχι εντυπώσεις.

Συνεχή βελτιστοποίηση των καμπανιών με δοκιμές, αναπροσαρμογή keywords και αξιοποίηση αλγορίθμων, συμπεριλαμβανομένου του AI.

Κάθε καμπάνια αντιμετωπίζεται από την ομάδα μας ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που στοχεύει στην ουσιαστική ανάπτυξη του brand, από lead generation και sales conversion μέχρι αύξηση κερδών και βελτιστοποίηση του διαφημιστικού budget.