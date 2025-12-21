Άρωμα Χριστουγέννων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Άρωμα Χριστουγέννων πλημμύρισε το νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας την προηγούμενη εβδομάδα με τις συνεχείς επισκέψεις σχολείων και συλλόγων της Λάρισας στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα για ευχές και Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Η αρχή έγινε με την επίσκεψη 10 παιδιών του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) «Θέληση Ζωής». 10 μέλη του Κέντρου, ηλικίας 20 έως 40 ετών επισκέφτηκαν την Περιφέρεια και τραγούδησαν τα κάλαντα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, παρουσία της Χωρικής Αντιπεριφειάρχη Λάρισας Μαρίας Γαλλιού, της Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας Ανδριάννα Κομήτσα, του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας & Ισότητας Βασίλη Σίμου και του Διαχειριστής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Γρηγόριο Γκουντόπουλο.

Ο Δημ. Κουρέτας με συγκίνηση ευχαρίστησε τους καλεσμένους, συνομίλησε μαζί τους, ανταπέδωσε τις ευχές και στο τέλος τους χάρισε αναμνηστικά δώρα.

Να αναφερθεί ότι από το Κέντρο Διημέρευσης «Θέληση Ζωής» παραβρέθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η κα Ελένη Παπαδοπούλου, ψυχολόγος της Δομής, η κα Σεβαστή Μόσχου, νοσηλεύτρια της Δομής, η Μαρία Κρίκα, συνιδιοκτήτρια και ειδική παιδαγωγός υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ο Δημήτριος Μαυρίκος, υπεύθυνος εξωτερικών προγραμμάτων της Δομής.

Ακολούθησε η εθιμοτυπική επίσκεψη εκπροσώπων του Συλλόγου Θεσσαλίας Γονέων και Φίλων Ατόμων με σύνδρομο Down«o Κύκνος», και δη της Ευδοξίας Σμουλιώτη, Αντιπροέδρου του Συλλόγου, της Χαρούλας Μπασδέκη, μέλος του Συλλόγου και της ΆνναςΓκάρκα, οι οποίοι συναντήθηκαν με το Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτα στο γραφείου του, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας Ανδριάννα Κομήτσα προκειμένου να δώσουν ευχές για τις γιορτινές μέρες. Ο Περιφερειάρχης ανταπέδωσε με δώρα και για τα 42 παιδιά του Συλλόγου και συζήτησε μαζί τους αρχικά το θέμα της στέγης του «Κύκνου» στο νέο τους κτίριο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ενημέρωσε τους εκπροσώπους ότι το έργο προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος και σύντομα θα ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με αν θα μπορούσαν κάποια παιδιά του «Κύκνου» μέσω προγράμματος να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να υπάρξει ουσιαστική συμπερίληψη των παιδιών αυτών στην κοινωνική πραγματικότητα. Στο τέλος της συνάντησης η κα Ευδοξία Σμουλιώτη ευχήθηκε «Υγεία σε όλους και καλές γιορτές εκ μέρους των ατόμων με δυνητικές ικανότητες. Προσκάλεσε τον Περιφερειάρχη του χρόνου να τους επισκεφτεί εκείνος για ευχές στο δικό τους πλέον «σπίτι».

Η γιορτινή ατμόσφαιρα συνεχίστηκε με την επίσκεψη του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, που είναι ένας από τα παλιότερα πρωτοβάθμια όργανα που διασφαλίζει πόρους μέσω των συνδρομών των μελών, δωρεών και επιχορηγήσεων. Κατά την εθιμοτυπική επίσκεψη παραβρέθηκαν εκ μέρους του Συλλόγου ο πρόεδρος Βασίλειος Παπαγεωργίου, η ταμίας Γραμμάτω Παπαναστασούλη, η γραμματέας Βασιλεία Παπαναστασούλη, η έφορος αθλητικών Σταματία Νικολαίδου και η Άννα Καποκάκη, ενώ τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας συνόδευε η Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας Ανδριάννα Κομήτσα. Εκτός από τις ευχές που ανταλλάχθηκαν εκατέρωθεν συζητήθηκαν κάποια από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος με τον Δημήτρη Κουρέτα να ενημερώνει για τις Προσκλήσεις που αναμένεται να βγουν στο προσεχές διάστημα, παροτρύνοντας τους να υποβάλουν τις προτάσεις ως ωφελούμενοι.

Η εβδομάδα έκλεισε με την επίσκεψη αντιπροσωπείας μαθητών της Α΄ και Β΄ Λυκείου του 12ου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι διδάσκονται Γερμανικά και Γαλλικά, συνοδευόμενοι από τις καθηγήτριες ξένων γλωσσών του σχολείου, κ Σουλτάνα Σούλα και Δέλλα Ευτυχία, καθώς και τον Διευθυντή του σχολείου κ. Βαγγέλη Τασιόπουλο. Κατά την επίσκεψή τους στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τραγούδησαν γερμανικά και γαλλικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα και δώρισαν χειροποίητα στολίδια με ευχές στα γερμανικά και στα γαλλικά, τα οποία δημιούργησαν στο χριστουγεννιάτικο εργαστήρι Weihnachtsmarkt, καθώς και καραμελωμένα αμύγδαλα. Οι μαθητές ευχήθηκαν Καλά Χριστούγεννα σε διαφορετικές γλώσσες, λέγοντας «FroheWeihnachten» στα γερμανικά και «JoyeuxNoël» στα γαλλικά. Ως ανταπόδοση, έλαβαν και οι ίδιοι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο από τον Περιφερειάρχη, συνοδευόμενο από θερμές ευχές. Πριν την αποχώρησή τους ο Δημ. Κουρέτας τους συνέστησε να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. «Μερικές φορές κάποιες άλλες δραστηριότητες είναι εξίσου σημαντικές με το διάβασμα για το σχολείο…» είπε χαρακτηριστικά.