Άσκηση Πολιτικής Προστασίας για πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η άσκηση της Πολιτικής Προστασίας με κωδική ονομασία «ΤΗΘΥΣ 2025», με αντικείμενο την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων έλαβε χώρα σήμερα Πέμπτη το πρωί στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Η άσκηση αφορά τους δήμους Μουζακίου, Κιλελέρ, Τρικκαίων και Αλμυρού, οι οποίοι δεν έχουν μετάσχει μέχρι στιγμής σε άλλη αντίστοιχη δράση της Πολιτικής Προστασίας. Στο «ΤΗΘΥΣ 2025 συμμετέχουν οι 4 Περιφερειακές Ενότητες, οι ως άνω αναφερόμενοι δήμοι, καθώς και όλες οι Πολιτικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Την Άσκηση στο επιχειρησιακό κέντρο της άσκησης της Πολιτικής Προστασίας στο χώρο του Διοικητηρίου παρακολούθησαν ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Μπίκος (μαζί με όλα τα στελέχη της ΠΠ), ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φυσικών Καταστροφών της ΓΠΠ (Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) κ. Ανδρέας Αντωνάκος και ο κ. Ευάγγελος Αγγελόπουλος που υπηρετεί στον ίδιο τμήμα, οι οποίοι μάλιστα μετέβησαν στη Λάρισα από την Αθήνα ειδικά για την υλοποίηση της.

Δημ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας σημείωσε πως «ότι προγραμματίζεται στις ασκήσεις, υλοποιείται και στην πράξη, άρα μας βοηθά στο βασικό μας σχεδιασμό. Το πράξαμε ικανοποιητικά με το «Byron» άρα όλα φάνηκαν οργανωτικά ότι κύλησαν σωστά. Πέρσι, στις 9 Δεκέμβριου είχαμε μία άσκηση σαν να γινόταν πλημμύρα. Στις ασκήσεις υπάρχουν διάφορα επιχειρησιακά σενάρια, οπότε ετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε κάτι αν συμβεί στην πραγματικότητα. Με τον «Byron» υπήρχαν μερικά σημεία, όπου φαινόταν με τον τρόπο που παρακολουθούμε όλο το φαινόμενο και τα σταθμήμετρα, ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές πως μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα. Οπότε προετοιμάζεται η Περιφερειακή διοίκηση, σε συνεργασία με τους δήμους, την Πυροσβεστική και με όλους τους φορείς για ένα γεγονός που μπορεί να συμβεί μετά από κάποιες ώρες. Έτσι για καλύτερη προετοιμασία πρέπει να γίνονται και οι ασκήσεις».

Δημ. Μπίκος

Ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Μπίκος, συμπλήρωσε: «Σήμερα επιδεικνύουμε την άσκηση με την κωδικοί ονομασία «ΤΗΘΥΣ 2025». Η Τηθύς ήταν η μητέρα του Πηνειού και μητέρα όλων των ποταμών της Ελλάδας, 3.000 ποταμών. Η Θεσσαλία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το υδρολογικό κομμάτι και ιστορικά, αλλά και με γεγονότα που σε κάθε έκτακτα καιρικά φαινόμενα μας απασχολούν και μακάρι να μας απασχολούν, για να προετοιμαζόμαστε και να μην χρειαστεί να παρεμβαίνουμε. Σήμερα, είναι ένα κομμάτι της προετοιμασίας των δήμων, των υπηρεσιών και των φορέων, διασφαλίζοντας την συνεργασία μας. Οι περισσότεροι από τους ασκούμενους είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει τέτοια φαινόμενα. Το τελευταίο ήταν η κακοκαιρία Byron, όπου δεν είχαμε έντονα προβλήματα λόγω αυτής της συνεργασίας όλων».