Έκλεψε κινητό από βενζινάδικο με την απειλή μαχαιριού

Από το Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες προχθές (01-01-2026) σε περιοχή του Παλαμά Καρδίτσας, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε σε πρατήριο υγρών καυσίμων ενός άνδρα και με την απειλή μαχαιριού που έφερε, του αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά.