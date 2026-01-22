Έκοψε πίτα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας , έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκπέμποντας ισχυρό μήνυμα δυναμικής παρουσίας και ανταπόκρισης σε όλα τα δύσκολα προβλήματα της Θεσσαλίας.

Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες η παρουσία των εργαζομένων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες ήταν μαζική, απόδειξη του καλού κλίματος και της ομόνοιας που επικρατεί στην Υπηρεσία.

Η Διεύθυνση με το βάρος της παρακολούθησης και της ενίσχυσης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας, της διασφάλισης αειφόρων πρακτικών γεωργίας και αλιείας, της ασφάλειας των τροφίμων, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διενέργεια ελέγχων, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, πήρε τα εύσημα από τον Περιφερειάρχη κ. Δημ. Κουρέτα που μίλησε με συγκίνηση για το έργο της.

«Αισθάνομαι και είμαι με όλους συνάδελφος. Περάσαμε όλοι μαζί πολύ δύσκολα. Αισθάνομαι σεβασμό και συγκίνηση σε αυτό το περιβάλλον, αισθάνομαι σεβασμό για τους κτηνιάτρους μας. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει σε ένα σημείο αντοχής της προσφοράς του και δεν τα παρατάει ποτέ, είναι θέμα χαρακτήρα και η δική σας προσφορά είναι τεράστια. Είμαστε μαζί σας σ ότι χρειαστείτε, είμαι δίπλα σας και πλέον όλοι γνωριζόμαστε καλά. Έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης στην διοίκηση και εύχομαι να έχουμε αφήσει πίσω μας τις δυσκολίες του 2025 και αυτό αφορά και όλους εμάς και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας», δήλωσε ο κ. Κουρέτας.

Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημ. Τσέτσιλας, ευχαρίστησε όλους τους διευθυντές των περιφερειακών ενοτήτων και τους κτηνιάτρους αναφέροντας πως πέρασαν έναν «Γολγοθά», αλλά ανταπεξήλθαν στις δυσκολίες με επιτυχία. «Για όλους τους εργαζόμενους, για όλη την δουλειά που δεν φαίνεται, για όλες τις δυσκολίες, είμαστε εδώ», είπε μεταξύ άλλων.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του εκπροσώπου της μείζονος αντιπολίτευσης Βασίλη Πινακά και του επικεφαλής της ΛΑΣΥ Τάσου Τσιαπλέ, όπως επίσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΑΟΚ Δημήτρη Σταυρίδη και της Υποδιευθύντριας της Κτηνιατρικής Καρδίτσας και Γ.Γ. ΠΕΚΔΥ Σέβης Ασλανίδου.