Ένας δημιουργικός διάλογος Τέχνης και Επιστήμης στα Τρίκαλα

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη δημιουργική συνομιλία της τέχνης με την επιστήμη πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα στο πλαίσιο του «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό στο Κτίριο των Παλαιών Φυλακών Τρικάλων, με τίτλο «Όταν η Τέχνη συναντά την Επιστήμη: Ένας Διάλογος με τον ζωγράφο Θάναση Ζήση».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία» προσελκύοντας το ενδιαφέρον ενός ενεργού και πολυπληθούς κοινού.

Η συζήτηση εστίασε στον γόνιμο διάλογο ανάμεσα στα δύο πεδία, μέσα από τις εισηγήσεις του ζωγράφου και φυσικού Θανάση Ζήση και της ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας Χριστίνας Βάγια. Ο Θανάσης Ζήσης αναφέρθηκε στις καλλιτεχνικές και επιστημονικές του επιρροές, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί καθημερινά ως καλλιτέχνης, περιγράφοντας τη ζωγραφική ως μια βαθιά βιωματική και εσωτερική διαδικασία. Τόνισε ότι η ψυχοσύνθεσή του αντανακλάται άμεσα στα έργα του, τα οποία κινούνται άλλοτε σε ρεαλιστικές και άλλοτε σε συμβολικές ή αφαιρετικές διαδρομές.

Η Χριστινα Βάγια προσέγγισε την τέχνη κάνοντας αναφορές στον Sigmund Freud και σε άλλους σημαντικούς ψυχαναλυτές, αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο πρόσβασης στο ασυνείδητο και ως έναν χώρο έκφρασης και επεξεργασίας της ανθρώπινης εμπειρίας. Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «η τέχνη δεν επιδιώκει την αποκάλυψη της αλήθειας αλλά την διατήρηση της σε μία μορφή. Με αυτόν τον τρόπο αφηνόμαστε να κατοικήσουμε σε ένα έργο και να βιώσουμε συναισθήματα τα οποία δεν είχαμε ποτέ σκεφτεί. Μπορεί να παρηγορήσει, μπορεί να μας ανακουφίσει, δεν μπορεί να μας θεραπεύσει. Η θεραπεία απαιτεί την συνομιλία με έναν οδηγό, τον θεραπευτή, που θα οργανώσει το «χάος» των σκέψεών μας και των συναισθημάτων μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαδραστική συζήτηση με το κοινό, το οποίο συμμετείχε ενεργά με ερωτήσεις και τοποθετήσεις, ενισχύοντας τον ανοιχτό και ουσιαστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Τη συζήτηση συντόνισε η Χριστιάνα Καζάκου, επιμελήτρια Τέχνης και Επιστήμης, η οποία ανέδειξε τις ομοιότητες και τις διαφορές τέχνης και επιστήμης, υπογραμμίζοντας τον κοινό τους στόχο: την κατανόηση της ανθρώπινης εμπειρίας και του κόσμου γύρω μας.

Η χωρική Αντιπεριφερειάρχης, Χρύσα Ντιντή, χαιρέτισε την εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την πνευματική ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και ευχαρίστησε θερμά το κοινό για τη συμμετοχή του. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και πολίτες.

Με τη συγκεκριμένη εκδήλωση ολοκληρώθηκε ο κύκλος δράσεων του «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» για το 2025, ενώ οι διοργανωτές εκφράζουν τη βούλησή τους ώστε ο θεσμός να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία.