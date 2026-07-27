Έτσι κατασκευάστηκε ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) – Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι σταθμοί διοδίων (video)

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία, πριν από λίγες ημέρες, το βόρειο τμήμα (Καλαμπάκα – Γρεβενά) του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), σηματοδοτώντας την πλήρη ολοκλήρωση ενός οδικού άξονα που πέρασε από «σαράντα κύματα» (κατάτμηση τμημάτων, αβέβαιη χρηματοδότηση, επαναδιαπραγμάτευση σύμβασης).

Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ε65 είναι ότι πρώτα δόθηκε στην κυκλοφορία το μεσαίο τμήμα, με κίνδυνο να μείνει «κουτσός» ο οδικός άξονας, καθώς το νότιο και βόρειο τμήμα δεν είχαν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δόθηκε το «πράσινο φως» και προχώρησαν οι εργασίες για την ολοκλήρωση των δύο «αναβαλλόμενων» τμημάτων, του νότιου (Λαμία – Ξυνιάδα) και του βόρειου (Καλαμπάκα – Γρεβενά / Εγνατία Οδός).

Με την παράδοση τoυ νέου και τελευταίου τμήματος των 46 χλμ. του Ε65, σε κυκλοφορία βρίσκεται πλέον το σύνολο των 182,1 χλμ. του οδικού άξονα.

Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Κατά μήκος του άξονα λειτουργούν 4 μετωπικοί σταθμοί διοδίων (Λιανοκλαδίου, Σοφάδων, Τρικάλων και Οξύνειας), με το συνολικό κόστος διοδίων για επιβατικό όχημα στη διαδρομή από τον ΑΘΕ έως την Εγνατία Οδό να ανέρχεται σε 13,50 ευρώ.

Η λειτουργία του Ε65 μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης.

Ενδεικτικά, η διαδρομή Λαμία – Εγνατία Οδός πραγματοποιείται σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά, η Αθήνα – Γρεβενά και η Αθήνα – Μέτσοβο σε περίπου 4 ώρες, ενώ η Αθήνα – Κοζάνη και η Αθήνα – Καστοριά σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά.

Παράλληλα, ο νέος αυτοκινητόδρομος δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Συνδέει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου, ενισχύοντας τις συνδυασμένες μεταφορές και διευκολύνοντας τις διεθνείς εμπορευματικές και επιβατικές ροές μεταξύ Ελλάδας, Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Επιπλέον, προσφέρει συντομότερη εναλλακτική διαδρομή προς τα δυτικά Βαλκάνια, μειώνοντας κατά περίπου δύο ώρες τον χρόνο μετακίνησης από το λιμάνι του Πειραιά προς τις συγκεκριμένες αγορές.

Σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης, ο Ε65 εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το εμπόριο, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και τις επενδύσεις στις περιοχές που διασχίζει, ενώ αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία και στη συμβολή του στην αναπτυξιακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο.

Ο αυτοκινητόδρομος περιλαμβάνει 14 ανισόπεδους κόμβους, 4 ημικόμβους, 5 δίδυμες σήραγγες, 31 γέφυρες, 114 άνω και κάτω διαβάσεις, 10 χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης, 4 Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης, 4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων, ένα Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, καθώς και 4 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, εκ των οποίων σήμερα λειτουργούν οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου και Σοφάδων.

metaforespress.gr