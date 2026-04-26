Αγοραστός: “Οφειλόμενη απάντηση σε δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τον συλλεκτήρα Τ3 (Βουβουλίνα) στην Καρδίτσα”

Σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της “Συμμαχίας υπέρ των Πολιτών” Κώστας Αγοραστός αναφέρει:

Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του κ. Κουρέτα, σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση και τον καθαρισμό του συλλεκτήρα Τ3 (Βουβουλίνα) στην Καρδίτσα, οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια με συγκεκριμένα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία.

Η πραγματικότητα του έργου

Το έργο «Καθαρισμός συλλεκτήρα Τ3 (Βουβουλίνα)»:

•Δημοπρατήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020

•Αναδείχθηκε ανάδοχος τον Ιούλιο του 2021

•Ξεκίνησε να υλοποιείται τον Φεβρουάριο του 2022

με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όλα τα παραπάνω έλαβαν χώρα επί Περιφερειακής Αρχής 2011-2023

Οι αναφορές σε ποσοστά (14% πριν – 40% σήμερα):

•δεν συνοδεύονται από αναλυτική, δημόσια και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία

•και κυρίως αποσιωπούν ότι έργα και οι βασικές παρεμβάσεις καθαρισμού και διευθέτησης είχαν ήδη δρομολογηθεί.

Η επίκληση γενικών δεικτών δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματική καταγραφή έργων, αποφάσεων και χρηματοδοτήσεων.

Τα έργα έχουν ιστορία – και δεν παραγράφεται

Ο καθαρισμός του συλλεκτήρα Τ3:

•αποτελεί δομικό αντιπλημμυρικό έργο

•αφορά εκτεταμένο δίκτυο περίπου 17 χλμ.

•εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική διαχείρισης υδάτων

Δεν είναι «έργο της στιγμής», ούτε αποτέλεσμα πρόσφατων ενεργειών

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η συντήρηση και η παρακολούθηση των υποδομών είναι διαρκής υποχρέωση κάθε διοίκησης.

Όμως:

•άλλο η συνέχιση και συντήρηση έργων

•και άλλο η (παρουσίαση έργων άλλων ως δικών τους),

έργων που σχεδιάστηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν από προηγούμενη διοίκηση 2011-2023.

Και για του λόγου το αληθές:

https://www.thessaly.gov.gr/enimerosi/deltiotypou/41201

https://www.karditsanews.gr/tag/καθαρισμός