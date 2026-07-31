Αγοραστός: Ο Μάνος Χατζιδάκις δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή διαχείριση

Σε δήλωση – απάντηση του επικεφαλής της Συμμαχίας υπέρ των Πολιτών Κώστα Αγοραστού, προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφέρονται τα εξής:

Διάβασα με προσοχή την ανακοίνωση που εκδόθηκε σε απάντηση των δημόσιων επισημάνσεών μου για το αφιερωματικό έτος Μάνου Χατζιδάκι.

Ομολογώ ότι περίμενα μια διαφορετική προσέγγιση.

Περίμενα μια συζήτηση για τον πολιτισμό, για το όραμα, για το πώς η Θεσσαλία θα αξιοποιήσει μια μοναδική ευκαιρία να τιμήσει έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς.

Αντ’ αυτού, επιλέχθηκε η γνωστή τακτική των προσωπικών αιχμών και της προσπάθειας απαξίωσης κάθε διαφορετικής άποψης,(είναι κανών των ανικάνων,τον ικανόν να κάνουν νάνον Μπόστ)

Δεν διεκδίκησα ποτέ τον τίτλο του εμπνευστή καμίας εκδήλωσης. Με ενδιαφέρει μόνο ένα πράγμα:

Να αποκτήσει η Θεσσαλία τη θέση που της αξίζει στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.



Όταν ασκώ κριτική, το κάνω γιατί πιστεύω ότι ο πολιτισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια σειρά αποσπασματικών εκδηλώσεων ή ως ευκαιρία πολιτικής προβολής.

Χρειάζεται στρατηγικό σχεδιασμό, συνεργασία με τους ανθρώπους του πολιτισμού, διεθνή προσανατολισμό και κυρίως συνέχεια.



Αντί να αναζητούνται εχθροί, θα ήταν προτιμότερο να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα:



• Ποιο είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο για το έτος Χατζιδάκι;

• Ποιες είναι οι μόνιμες πολιτιστικές δράσεις που θα μείνουν στη Θεσσαλία μετά το τέλος του αφιερωματικού έτους;

• Πώς αξιοποιούνται τα τοπικά μουσικά σύνολα, οι καλλιτέχνες, τα ωδεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα;

• Πώς συνδέεται αυτή η προσπάθεια με τον τουρισμό, την εξωστρέφεια και την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής;

Η δημόσια διοίκηση δεν λειτουργεί με ανακοινώσεις αλλά με αποτελέσματα.

Ούτε η ιστορία γράφεται με χαρακτηρισμούς. Γράφεται με έργα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας 2011-2023 απέδειξε τα προηγούμενα χρόνια ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Μέσα από τη χρηματοδότηση έργων ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως οι παρεμβάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας (και πολλά άλλα), τη στήριξη σημαντικών πολιτιστικών θεσμών, τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τους δήμους και δεκάδες πολιτιστικούς φορείς, αλλά και τη διαρκή ενίσχυση δράσεων και εκδηλώσεων σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας, αποδείχθηκε ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνέργειες και όραμα, ο πολιτισμός μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης, τουριστικής προβολής και κοινωνικής συνοχής.

Ένας πολιτισμός όμως με πραγματικό αποτύπωμα δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά ούτε να περιορίζεται σε δράσεις που εξυπηρετούν πρόσκαιρες επικοινωνιακές ανάγκες. Οφείλει να αγκαλιάζει κάθε γωνιά της Θεσσαλίας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τα μικρότερα χωριά και τις απομακρυσμένες περιοχές, δίνοντας ίσες ευκαιρίες ανάδειξης στην ιστορία, την παράδοση και τη δημιουργική δυναμική κάθε τόπου. Ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και όχι εργαλείο προβολής προσώπων ή συγκυριακών σκοπιμοτήτων.

Την ίδια περίοδο υλοποιήθηκαν πρωτοβουλίες διεθνούς εμβέλειας, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Υποβρύχιο Μουσείο Αλοννήσου, τον «Παρθενώνα των υποβρύχιων μουσείων». Εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι (bluemed), το έργο απέσπασε κορυφαίες ευρωπαϊκές διακρίσεις και η Θεσσαλία προβλήθηκε δωρεάν στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Αυτά δεν είναι επικοινωνιακές κατασκευές. Είναι έργα με μετρήσιμο αποτέλεσμα και διεθνή αναγνώριση.

Και όλα αυτά χωρίς «άμισθους» συμβούλους πολιτισμού.

Η κριτική δεν είναι εχθρική πράξη. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα και πολλές φορές χρήσιμο εργαλείο βελτίωσης. Όσοι επιλέγουν να απαντούν με προσωπικές επιθέσεις αντί με επιχειρήματα, απλώς αποφεύγουν την ουσία.



Ο Μάνος Χατζιδάκις δεν ανήκει σε καμία διοίκηση, σε κανένα πρόσωπο και σε καμία πολιτική παράταξη.

Ανήκει στην Ελλάδα και στον παγκόσμιο πολιτισμό.



Ας τον τιμήσουμε λοιπόν με έργο και όχι με αντιπαραθέσεις.

Ειλικρινά εύχομαι η Περιφέρεια να ολοκληρώσει άμεσα τις απαιτούμενες διαδικασίες και να πραγματοποιήσει μια εκδήλωση αντάξια του Μάνου Χατζιδάκι. Γιατί αυτό που προέχει δεν είναι οι αντιπαραθέσεις ούτε οι προσωπικές επιθέσεις. Προέχει να τιμηθεί, όπως του αξίζει, ένας κορυφαίος δημιουργός του ελληνικού πολιτισμού και η Θεσσαλία να αποδείξει ότι μπορεί να υπηρετεί τον πολιτισμό με σχέδιο, συνέπεια και ουσία.

Υ.Γ.Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο πόσο γρήγορα, πόσο οργανωμένα και με πόση λεπτομέρεια κινητοποιείται η σημερινή Περιφερειακή Αρχή όταν πρόκειται να απαντήσει σε μια πολιτική κριτική. Μακάρι να επεδείκνυε την ίδια αποφασιστικότητα και στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων που εξακολουθούν να περιμένουν.