Αγριά: Χιλιάδες Βολιώτες στη θρυλική ψαράδικη βραδιά – Ένας θεσμός από το 1965 ζωντάνεψε ξανά

Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση και στους ανθρώπους της θάλασσας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Αυγούστου στην Αγριά Βόλου, με την καθιερωμένη ψαράδικη βραδιά να συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών.







Η εκδήλωση αποτελεί θεσμό για την περιοχή από το 1965 και ξεκίνησε ως φόρος τιμής στους ψαράδες της Αγριάς. Η αρχική ιδέα, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, είχε εμπνευστεί από αντίστοιχες γιορτές της Σικελίας, όπου οι τοπικές κοινωνίες τιμούσαν τους ανθρώπους που ζούσαν και εργάζονταν από τη θάλασσα.

Ο Δήμος Βόλου στήριξε και φέτος τη διοργάνωση, η οποία συνδύασε μουσική, χορό και παραδοσιακές γεύσεις. Το κοινό διασκέδασε με τη Μαριάννα Λούμα και τον Χρήστο Τσιάμη στο τραγούδι, τον Γιάννη Κουκουνίτσα στο μπουζούκι, τον Χρήστο Δασκαλόπουλο στο βιολί και τον Μιχάλη Καραμούτη στο κλαρίνο, μαζί με τους υπόλοιπους μουσικούς.

Τα παραδοσιακά εδέσματα προσφέρθηκαν από το αθλητικό σωματείο «Θησέας Αγριάς», συμβάλλοντας στο γιορτινό κλίμα της βραδιάς.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους.

Πηγή: thenewspaper.gr