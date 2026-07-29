Αδέσποτο έκοψε το αφτί 6χρονου παιδιού στον Βόλο

Σε θρίλερ εξελίχθηκε το παιχνίδι στο πάρκο για έναν 6χρονο μπόμπιρα και τη μητέρα του, όταν ένα αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε στο παιδί, καταφέρνοντάς του σοβαρά τραύματα. Αυτή τη στιγμή το παιδί και η μητέρα του βρίσκονται στο Νοσοκομείο Βόλου κι ετοιμάζονται για τη διακομιδή του μικρού το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς έχει σοβαρό τραύμα στο αφτί του.

Ήταν γύρω στις 11.30 σήμερα το πρωί όταν η 35χρονη μητέρα, πήρε τον 6χρονο γιο της και πήγαν στο πάρκο της Αγίας Αικατερίνης στη Ν. Ιωνία, προκειμένου ο μικρός να παίξει. Οι ξέγνοιαστες στιγμές όμως μητέρας και γιου και το παιχνίδι με την μπάλα δεν είχε καλή κατάληξη. Ξαφνικά ένα αδέσποτο σκυλί, όπως καταγγέλλει στο magnesianews.gr ο παππούς του μικρού, επιτέθηκε στο παιδί και άρχισε να το δαγκώνει. Το έριξε κάτω και συνέχιζε να το δαγκώνει. Έντρομη η μητέρα όρμισε στο σκυλί και προσπάθησε να του ανοίξει το στόμα για να αφήσει ήσυχο το παιδί της, με αποτέλεσμα κι εκείνη να τραυματιστεί σχεδόν σε όλο της κορμί με δαγκωματιές και γρατζουνιές.

Ένας άντρας που περνούσε από το σημείο είδε τι είχε συμβεί και κατέβηκε από το αυτοκίνητό του για να βοηθήσει τη μητέρα και το παιδί. Χωρίς να το σκεφτεί τους πήρε κατευθείαν με το αμάξι και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένουν μέχρι αυτή τη στιγμή.

Οι γιατροί που εξέτασαν τον 6χρονο είδαν πως υπάρχει σοβαρό τραύμα στο αφτί του και αποφάσισαν ότι είναι αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», προκειμένου να του τοποθετήσουν μόσχευμα. Αυτή τη στιγμή μητέρα και παιδί αναμένουν να λυθούν τα διαδικαστικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρει στην Αθήνα.

Ο παππούς του 6χρονου συγκλονισμένος από το περιστατικό, δηλώνει πως δεν θα αφήσει έτσι αυτό που έπαθε η κόρη του και ο εγγονός του και θα κινηθεί νομικά κατά του Δήμου Βόλου και κατά οποιουδήποτε άλλου είναι υπεύθυνος.

Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου (magnesianews.gr)