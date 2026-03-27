Αλμυρός: 80χρονος επέζησε όλη τη νύχτα εγκλωβισμένος σε φρεάτιο

Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης και τελικά ο 80χρονος βρέθηκε ζωντανός το πρωί της Πέμπτης, έχοντας εγκλωβιστεί σε φρεάτιο βάθους 1,5 μέτρα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, κάνοντας τον καθημερινό του περίπατο έχασε τον προσανατολισμό του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε μέσα στο φρεάτιο μην μπορώντας να βγει.

Το βράδυ της Τετάρτης, άρχισαν οι έρευνες των δικών του ανθρώπων για να τον βρουν και από το πρωί της Πέμπτης ενεπλάκησαν και δυνάμεις της ΕΜΑΚ.

Τυχερός στην ατυχία του

Τελικά, στις 11 το πρωί της Πέμπτης, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε φρεάτιο, κοντά στο δρόμο, σημειώνει το emakedonia.gr.

Παρά την περιπέτειά του, ο ηλικιωμένος άντρας έφερε μόνο ελαφρές εκδορές.

iefimerida.gr