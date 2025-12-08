Αναβάλλεται η Σύνοδος των Πρυτάνεων στον Βόλο λόγω των αγροτικών μπλόκων

Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι το προεδρείο και η οργανωτική επιτροπή της 110ης Συνόδου των Πρυτάνεων ανακοινώνουν την αναβολή της Συνόδου , λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των σοβαρών δυσκολιών πρόσβασης/μετακίνησης προς και από τον Βόλο τις ημέρες αυτές.

Η απόφαση ελήφθη, όπως τονίζεται, μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες και εκτίμηση της κατάστασης.

«Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τα δημόσια πανεπιστήμια, επιθυμούμε η Σύνοδος να πραγματοποιηθεί με τη μέγιστη δυνατή παρουσία, ώστε να είναι παραγωγική, ουσιαστική και αποτελεσματική για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας και, κυρίως, για τους/τις φοιτητές/τριές μας», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων ορίζεται από 27 έως 30 Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι η 110η Σύνοδος των Πρυτάνεων είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 9 ως τις 13 Δεκεμβρίου στο Valis με προεδρεύων τον Πρύτανη του ΠΘ Χαράλαμπο Μπιλλίνη και διοργανωτή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.