Ανανεώνεται ο εξοπλισμός στίβου του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων με κονδύλιο 170.000 ευρώ.

Μεγάλη αναβάθμιση του εξοπλισμού του δημοτικού σταδίου Τρικάλων με την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού αξίας 170.000 ευρώ.

Η προμήθεια εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας 2021 – 2027 και περιλαμβάνει νέα όργανα αθλημάτων για τους αθλητές του στίβου αλλά και σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές για τους κριτές.

Αναλυτικά η λίστα έχει ως εξής:

1 Στρώμα για Άλμα επί Κοντώ – Αγώνων Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

2 Βάση για Στρώμα Άλματος επί Κοντώ (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

3 Στυλοβάτες για Άλμα επί Κοντώ – Αγώνων Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

4 Προστατευτικό κολώνας στυλοβάτη επί Κοντώ (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

5 Πήχης για Άλμα επί Κοντώ – Αγώνων Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

6 Πήχης για Άλμα εις Ύψος – Αγώνων Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

7 Κλωβός Σφυροβολίας – Δισκοβολίας – Αγώνων Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

8 Αναστολέας Σφαιροβολίας – Αγώνων Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

9 Βατήρας Εκκίνησης – Αγώνων Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (8 ΤΕΜΑΧΙΑ)

10 Φυσικό εμπόδιο Steeple 500 cm – Αγώνων Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

11 Φυσικό εμπόδιο Steeple 396 cm – Αγώνων Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (3 ΤΕΜΑΧΙΑ)

12 Φυσικό εμπόδιο Steeple Λίμνης 366 cm – Αγώνων Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

13 Σημαία Κριτών (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

14 Μετροταινία 100 m (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

15 Μετροταινία 50 m (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

16 Μετροταινία 20 m (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

17 Γραμμή επισήμανσης τομέα ρίψεων (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

18 Ακόντιο Αγώνων 800 gr για ρίψεις έως 70 m. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

19 Ακόντιο Αγώνων 700 gr για ρίψεις έως 65 m. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

20 Ακόντιο Αγώνων 600 gr για ρίψεις έως 60 m. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

21 Ακόντιο Αγώνων 500 gr για ρίψεις έως 50 m. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

22 Δίσκος Αγώνων 1 kg .Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

23 Δίσκος Αγώνων 1,5 kg. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

24 Δίσκος Αγώνων 1,75 kg. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

25 Δίσκος Αγώνων 2 kg Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

26 Σφαίρα Αγώνων 3 kg με διάμετρο 85 mm. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

27 Σφαίρα Αγώνων 4 kg με διάμετρο 95 mm. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

28 Σφαίρα Αγώνων 5 kg με διάμετρο 100 mm. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

29 Σφαίρα Αγώνων 6 kg με διάμετρο 105 mm. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

30 Σφαίρα Αγώνων 7,26 kg με διάμετρο 113 mm. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

31 Σφύρα Αγώνων 3 kg με διάμετρο 85 mm. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

32 Σφύρα Αγώνων 4 kg με διάμετρο 95 mm. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

33 Σφύρα Αγώνων 5 kg με διάμετρο 100 mm. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

34 Σφύρα Αγώνων 6 kg με διάμετρο 105 mm. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

35 Σφύρα Αγώνων 7,26 kg με διάμετρο 110 mm. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

36 Βαλβίδα Δισκοβολίας Αγώνων. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS (35 ΤΕΜΑΧΙΑ)

37 Κυκλικός δακτύλιος μετατροπής διαμέτρου βαλβίδας. Με Πιστοποίηση WORLD ATHLETICS(1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

38 Κασέτα για χειροκίνητο πίνακα απόδοσης (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ

39 Ηλεκτρονικό Σύστημα Εκκίνησης με Ηχείο και βαλίτσα αποθήκευσης & μεταφοράς (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

40 Μικρόφωνο για Ηλεκτρονικό Σύστημα Εκκίνησης (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

41 Πρόσθετο Ηχείο για Ηλεκτρονικό Σύστημα Εκκίνησης (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

42 Ηλεκτρονικό Ανεμόμετρο (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

43 Ηλεκτρονικός πίνακας ένδειξης ταχύτητας ανέμου (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

44 Σύστημα photo finish (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

45 Βιντεοκάμερα photo finish γραμμής τερματισμού (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

46 Ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων – μικρός (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

47 Ηλεκτρονικός Πίνακας Αποτελεσμάτων – μεγάλος (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

Τάσος Πλέντζας, trikalaenimerosi.gr.gr