Αναπτυξιακές συνέργειες με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σύσκεψη με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων, Γιάννη Αναστασίου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Επιμελητήριο της Λάρισας με θέμα την κοινή δράση και σχεδιασμό των παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας, ως προς τα ζητήματα ανάπτυξης και επενδύσεων στην Θεσσαλία.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας κ.κ., Χ. Γιακουβής από το Επιμελητήριο Λάρισας , Κ. Παπαευθυμίου από το Επιμελητήριο Τρικάλων, Κ. Ζυγογιάννης από το Επιμελητήριο Καρδίτσας, ο κ. Α. Δαλιάννης από το Επιμελητήριο Μαγνησίας (εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Α. Μπασδάνη) ο Γενικός Διευθυντής του ΣΒΘΣΕ Β. Κλειτσογιάννης με την Υποδιευθύντρια και Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Γ. Φράγκου και η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα. Ε. Καματέρη.

Στην έναρξη της σύσκεψης υπήρξε η παρουσίαση από την κα Φράγκου της Μελέτης του ΣΒΘΣΕ για τις «Εξαγωγές Περιφέρειας Θεσσαλίας 2025 – Οι βασικές αγορές και τα προϊόντα» δίδοντας την αφορμή για μία γόνιμη συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων ως προς τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης της Θεσσαλίας ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Κοινός τόπος της συζήτησης που ακολούθησε, στην οποία αναλύθηκαν σημαντικές πτυχές της οικονομικής και εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των κλάδων της oικονομίας της Θεσσαλίας, ήταν η ομόθυμη στήριξη όλων των συμμετεχόντων στην δημιουργία μιας διαρκούς Ομάδας Εργασίας των εν λόγω Φορέων, που θα διαβουλεύεται σε τακτά περιοδικά διαστήματα προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις, προτεραιοποίηση πρωτοβουλιών και προτάσεων, που θα συμβάλουν στην διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων και στην περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής παραγωγικής βάσης της Θεσσαλίας και των επιχειρήσεών της. Η επόμενη συνάντηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στις αρχές του φθινοπώρου, ενώ απ’ όλους τους συμμετέχοντες τονίστηκε ο σημαντικός ως σήμερα ρόλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως ομπρέλα στην κοινή δράση και στόχευση των τοπικών φορέων.