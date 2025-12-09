Αντιδήμαρχος του Βόλου υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο δημαρχείο – Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό

Σε σοκ βρίσκεται ο Δήμος Βόλου μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη χθες μέσα στο Δημαρχείο ο παλαίμαχος κωπηλάτης και αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Σπύρος Γάτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. Οι συνεργάτες του αντιλήφθηκαν άμεσα ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη και ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά στο Δημαρχείο.

Ο Σπύρος Γάτος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν έντονη καρδιακή δυσλειτουργία. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην απόφαση για άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ώστε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση bypass.

Η είδηση της περιπέτειάς του έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Σπύρος Γάτος είναι ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός τόσο για τη μακρά πορεία του στον αθλητισμό, όσο και για την ενεργή παρουσία του στη δημοτική αρχή.

Οι ευχές όλων συνοδεύουν τον αντιδήμαρχο, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της υγείας του.

