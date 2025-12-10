Αξιωματικός της Πυροσβεστικής δικάζεται στα Τρίκαλα για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Ένας 52χρονος αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δικάζεται σήμερα Τετάρτη στο Μικτό Ορκωτο Δικαστήριο των Τρικάλων (ΜΟΔ), καθώς τον Αύγουστο του 2022 συνελήφθη στη Σκιάθο όπου διέμενε, να έχει στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο πυροσβέστης, ο οποίος βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και ολοκλήρωσε την προσωρινή του κράτηση, κατηγορείται από την σύντροφό του για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η ίδια τον εμπιστεύονταν να φυλάει ένα ανήλικο κορίτσι της, κάτω των 12 ετών.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει την Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του με την οποία ζούσαν μαζί στη Σκιάθο με τα δυο της παιδιά. Ένα βράδυ που γύρισε σπίτι του σε κατάσταση μέθης η πρώην σύντροφος έψαξε στο κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια μετέβη στο τοπικό αστυνομικό Τμήμα σε κατάσταση σοκ.

Όπως έγραψε η Κατερίνα Μαρούγκα, σε σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα του Βόλου “Ταχυδρόμος”, “στο κινητό του 52χρονου υπήρχαν φωτογραφίες με το ένα κοριτσάκι της να κοιμάται στο κρεβάτι με σορτς με τον φακό να εστιάζει σε επίμαχο σημείο. Έντεκα φωτογραφίες στο σύνολο, ενώ υπήρχε και άλλο υλικό με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας. Φρόντισε αμέσως να τραβήξει σε φωτογραφίες το κινητό του τηλέφωνο και το περιεχόμενο και απευθύνθηκε αμέσως στην αστυνομία. Οι αποκαλύψεις ήταν ραγδαίες. Η Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση του υλικού και συνέλαβε τον κατηγορούμενο”.

Η δίκη θα συνεχιστεί σήμερα μετά από δύο αναβολές και αναμένεται να ολοκληρωθεί. Απομένει η απολογία του κατηγορούμενου, η πρόταση της εισαγγελέως, οι αγορεύσεις και η απόφαση.

Στο δικαστήριο έχει ήδη εξεταστεί η πρώην σύντροφος του πυροσβέστη η οποία την περίοδο εκείνη εργαζόταν ως καθαρίστρια και μίλησε για την ψυχική αναστάτωση που της προκλήθηκε, όταν είδε τις φωτογραφίες. Τον εμπιστευόταν τον κατηγορούμενο, ο οποίος ούτως ή άλλως λόγω της ιδιάσουζας θέσης του έχαιρε εκτίμησης από την τοπική κοινωνία, όπως σημείωσε.

Επίσης, εξετάστηκε η μητέρα και ο πατέρας του κατηγορούμενου, άλλοι συγγενείς του και συνάδελφοι, οι οποίοι κατέθεσαν ότι δεν είναι δυνατόν ο 52χρονος να προχώρησε σε τέτοιες πράξεις, πως είναι πολύ καλό παιδί, φιλότιμο, και όταν συνέβησαν όλα αυτά, έπεσαν από τα σύννεφα.

Η πολιτική αγωγή απηύθυνε ερωτήσεις εάν έχουν δει το επίμαχο υλικό που κατασχέθηκε και απαντούσαν πως δεν το γνώριζαν και έδειχνε μέρος του υλικού με τους μάρτυρες υπεράσπισης να δηλώνουν πως δεν ήξεραν πως βρέθηκε στην κατοχή του.

Επίσης, ρωτούσε εάν γνώριζαν ότι «αυτό το καλό παιδί στον ανακριτή είχε δηλώσει πως έχει εθισμό στο διαδικτυακό σεξ συμμετέχοντας σε εναλλαγή ρόλων υποδυόμενος ακόμη και ανήλικο».

Σαν μάρτυρας πολιτικής αγωγής εξετάστηκε ο αξιωματικός που ήταν τότε διοικητής του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, ο οποίος αναφέρθηκε στα πειστήρια που είχαν βρεθεί στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου.

Μάλιστα, ο αστυνομικός εξετάστηκε κατ’ αντιπαράσταση του πραγματογνώμονα της υπεράσπισης, ο οποίος φέρεται να υποστήριζε στο δικαστήριο ότι οι υπόλοιπες φωτογραφίες που κατασχέθηκαν δείχνουν μεν εμφανώς ανήλικα κορίτσια σε σεξουαλικές πράξεις με άνδρες, αλλά στην πραγματικότητα αφορούν ενήλικες πορνοστάρ.

Επισημαίνεται ότι ο κατηγορούμενος αρνείται τις αποδιδόμενες πράξεις. Ισχυρίζεται πως η πρώην σύντροφός του τον κατήγγειλε για λόγους ζήλιας. Στην απολογία του στον ανακριτή είχε υποστηρίξει πως τράβηξε τις φωτογραφίες για να προστατέψει τα παιδιά και να της αποδείξει ότι πως δεν είναι σωστό να ντύνονται έτσι, όταν εκείνη κάνει αποτρίχωση σε άντρες. Ωστόσο, παραδέχτηκε πως έχει εθισμό στο ιντερνετικό σεξ, πως επισκέπτεται σελίδες ενηλίκων και στο παρελθόν συμμετείχε σε παιχνίδι κάνοντας διάφορους ρόλους και στο πλαίσιο αυτό είχε υποδυθεί και τον ανήλικο.

trikalaenimerosi.gr (πληροφορίες από Κατερίνα Μαρούγκα, Ταχυδρόμος Βόλου)