Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο – Ποιοι και πώς τον εκβίαζαν

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στον Βόλο, όπου ένας 34χρονος φέρεται να απέσπασε το ποσό των 370.000 ευρώ από ένα παιδί ηλικίας 13 ετών, με τη συνδρομή τεσσάρων ανηλίκων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο 13χρονος προμηθεύτηκε βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του τού ζήτησε να του παραχωρήσει ορισμένα πυροτεχνήματα και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι τα έδωσε στον 34χρονο.

Ο 34χρονος συνελήφθη αρχικά για κατοχή βεγγαλικών. Ωστόσο, στη συνέχεια, μαζί με τους τέσσερις ανήλικους, εκβίαζαν τον 13χρονο, απαιτώντας χρήματα για να μην κατηγορηθούν ο ίδιος και οι γονείς του παιδιού.

Το παιδί, υπό πίεση, αφαίρεσε σταδιακά από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ, από τις αρχές Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα χρήματα βρίσκονταν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του, ο οποίος είναι επιχειρηματίας.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 34χρονο, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του δεν εντοπίστηκαν τα χρήματα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων ανηλίκων συνεργών του.

tanea.gr