Απίστευτο θέαμα στον Παγασητικό: Έφηβοι πήγαν για μπάνιο στις 7 το πρωί και είδαν φαλαινοειδές

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισε μια παρέα εφήβων σήμερα το πρωί στον Παγασητικό κόλπο.

Οι νεαροί ξεκίνησαν για το πρωινό τους μπάνιο στις 7 το πρωί, σστην περιοχή των Αλυκών και συγκεκριμένα του Αγίου Στεφάνου προς το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου. Κάνοντας το μπάνιο τους εντόπισαν μέσα στο νερό ένα μεγάλο φαλαινοειδές, το οποίο κολυμπούσε στα ανοιχτά.

Κατά τις 9 το πρωί, το μεγάλο θηλαστικό πλησίασε κοντά στην αγκάλη ενώ οι έφηβοι είδαν και δελφίνια καταγράφοντας τις μαγικές εικόνες που ακολουθούν.

Πηγή: e-thessalia.gr