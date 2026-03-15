Απαγχονισμένος βρέθηκε ο 64χρονος που αγνοούνταν

Κρεμασμένος με σχοινί από κλαδί ελιάς βρέθηκε ο 64χρονος Βολιώτης που αγνοούταν από την Πέμπτη. Οι έρευνες αναζήτησής του είχαν τραγική κατάληξη χθες το πρωί.

Βρέθηκε νεκρός μετά από απαγχονισμό σε ελαιοπερίβολο στην περιοχή ανάμεσα από Μελισσάτικα και Γλαφυρές. Η αναγνώριση της σορού του έγινε από συγγενείς εν μέσω σπαρακτικών λυγμών.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο αυτόχειρας χαιρέτισε τη σύζυγό του, πήρε το αυτοκίνητό του και έφυγε από το σπίτι αλλά δεν επέστρεψε ξανά.

Βλέποντας τις ώρες να περνούν χωρίς να δίνει σημεία ζωής η οικογένειά του ανησύχησε. Τον αναζήτησε στο κινητό αλλά στις επαναλαμβανόμενες κλήσεις δεν λάμβανε ανταπόκριση. Την Παρασκευή κατέφυγε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου όπου δήλωσε εξαφάνιση.

Αμεσα σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό του αγνοούμενου. Οι έρευνες ξεκίνησαν προχθές με το πρώτο φως της ημέρας με τη συνδρομή των εθελοντών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων μαγνησίας. Επικεντρώθηκαν στο Σέσκλο και τη γύρω περιοχή καθώς εκεί εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα από το κινητό τηλέφωνο του αγνοούμενου.

Τελικά, προχθές το βράδυ εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 64χρονου στην άκρη του δρόμου στην περιοχή λίγο πριν από το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Βόλου.

Λόγω της σκότους οι έρευνες για τον εντοπισμό του 64χρονου συνεχίστηκαν χθες το πρωί με γιγαντιαία κινητοποίηση από αστυνομικούς, άνδρες της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής, εθελοντών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας.

Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι για αναζητήσεις της αστυνομίας και των εθελοντών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drone για τον όσο το δυνατόν γρηγορότερο εντοπισμό του αγνοούμενου.

Θα μπορούσε να ήταν ζωντανός, να μην είχε χάσει ακόμη τη ζωή του. Όμως, ο 64χρονος εντοπίστηκε σε απόσταση 150 μέτρων από το αυτοκίνητό του σε περιβόλι, ήδη νεκρός.

Είχε φτιάξει αυτοσχέδιο βρόχο με σχοινί και είχε κρεμαστεί από κλαδί ελιάς βάζοντας αιφνίδιο τέλος στη ζωή του. Μάλιστα, από την κατάσταση της σορού εκτιμάται ότι προέβη στο απονενοημένο διάβημα ήδη από την Πέμπτη, που εξαφανίστηκαν τα ίχνη του.

Οι συγγενείς έκαναν την αναγνώρισή του εν μέσω σπαρακτικών λυγμών.

Η σύζυγος, τα αδέλφια του, τα ανίψια του ήταν όλοι σε κατάσταση σοκ.

Δεν είναι γνωστό τι οδήγησε τον 64χρονος στην πράξη αυτή. Δεν άφησε κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους, σύμφωνα με πληροφορίες. Δεν φέρεται να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του.

Το άγγελμα του θανάτου του σκόρπισε απέραντη θλίψη με το τραγικό τέλος να μεταδίδεται σε Βόλο και Σέσκλο από στόμα σε στόμα αστραπιαία.

Ειδικά στο Σέσκλο ο 64χρονος ήταν πολύ γνωστός. Την Παρασκευή ενδιαφέρθηκαν όλοι οι κτηνοτρόφοι της περιοχής να ενημερώσουν αν γνώριζαν κάτι. Τον ήξεραν τον αυτόχειρα. Ηταν ο άνθρωπος που πήγαινε στις μονάδες τους καθημερινά και έπαιρνε το γάλα.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου από τα μέχρι τώρα στοιχεία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Συνεχίζει τις έρευνες για τα ακριβή αίτια θανάτου του 64χρονου. Στο πλαίσιο αυτό διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η προανάκριση συνεχίζεται.

Κατερίνα Μαρούγκα (Ταχυδρόμος)